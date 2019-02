Brandweer rukt al voor de derde keer in een week uit voor problemen met pelletkachel VHS

06 februari 2019

18u16 0 Roeselare Het kan toeval zijn, maar de brandweer van Roeselare moest woensdagmiddag al voor de derde keer in een week uitrukken voor problemen met een pelletkachel. Een woning in de Sint-Jozefsstraat zat onder de rook.

De melding van het gezin uit de Sint-Jozefsstraat, vlakbij het kruispunt met de Westlaan, liep bij de alarmcentrale binnen rond 12.15 uur. “Bij aankomst was de hele woning gehuld in rook”, zegt brandweerofficier Peter Vangierdegom. “Vrij snel hadden we door dat een mankement aan de pelletkachel in de woonkamer aan de oorzaak lag. We hebben de kachel buiten gezet. Daarna werd de woning geventileerd. Dat verliep bijzonder vlot, het huis kan zonder problemen verder bewoond worden.”

Dat de brandweer nu al voor de derde keer in een week met een gelijkaardig probleem wordt geconfronteerd, is opmerkelijk. “Tijdens de winter draaien de kachels op volle toeren, dan heb je al eens een probleem. Maar het is moeilijk te zeggen of dat met pelletkachels sneller het geval is dan met andere kachels.”