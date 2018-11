Brandweer ruimt spruitjes die van aanhangwagen zijn gevallen 30 november 2018

Op verschillende plaatsen langs de Provinciebaan in Ledegem, de Meensesteenweg en Rijksweg in Roeselare heeft de brandweer gisterennamiddag spruitjes geruimd. Een landbouwer die op weg was naar de REO-veiling in Roeselare had niet in de gaten dat hij onderweg, over een traject van verschillende kilometers, zijn lading pas geoogste spruiten verloor. De man besefte pas wat er aan de hand was toen hij bijna op zijn bestemming was. Hij zette zijn tractor met aanhangwagen prompt aan de kant. De opruimingswerken veroorzaakten verkeershinder, vooral op het kruispunt van de Rijksweg met de Meensesteenweg in Roeselare.





(VHS/LSI)