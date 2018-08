Brandweer laten komen voor wespennest? Meld je digitaal aan 01 augustus 2018

02u37 0

Hulpverleningszone Midwest kreeg sinds het begin van het wespenseizoen al een pak aanvragen voor het verdelgen van wespennesten. Om de zonale dispatching wat te ontlasten, vraagt de brandweer nu dat mensen een aanvraag voor verdelging digitaal indienen. De zone heeft daartoe een contactformulier op hun website gezet. Wie er niet in slaagt het formulier in te vullen of geen internet heeft, kan nog steeds terecht op 051/80.60.00. Voor alle duidelijkheid: de verdelging van een nest kost 48,40 euro. Als de brandweer een tweede keer moet langskomen voor de verdelging van hetzelfde nest, is dat wel gratis. (SVR)