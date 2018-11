Brandje in ziekenhuis snel bedwongen 12 november 2018

De brandweer rukte vrijdagavond net voor middernacht uit naar de campus Bruggesteenweg van het AZ Delta.





Aanleiding was een automatische brandmelding. Ter plaatse stelden de spuitgasten vast dat er inderdaad rookontwikkeling was en werd onmiddellijk versterking gevraagd. Er was een klein brandje aan de gang aan de bovenkant van een liftschacht, in een technische ruimte. Daardoor verspreidde zich rook in de fysio-afdeling op de vierde verdieping, waar op dat uur geen activiteit was. Omdat de situatie heel snel onder controle was, hoefden geen patiënten en personeel geëvacueerd worden.





(VHS)