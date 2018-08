Brandalarm beperkt schade bij brand in 't Withof 31 augustus 2018

02u30 0 Roeselare Een goed functionerend brandalarm, goede compartimentering en een alert en snel optreden van brandweer en woonassistente zorgden er woensdagavond voor dat een brand in een appartement van residentie 't Withof in Rumbeke slechts voor beperkte schade zorgde.

Achttien bewoners moesten een uur hun woonplek verlaten. "Maar dat verliep kalm en rustig", aldus bewoner Raphael Verstraete (94). Iets over tien uur weerklonk in het complex met gloednieuwe assistentieflats langs de Pastoor Slossestraat in het centrum het brandalarm. Geen enkele bewoner was zich van enig kwaad bewust. "Door het alarm snelden een veiligheidsagent en woonassistente Anouck vanuit Harelbeke meteen ter plaatse", klinkt het bij Wilfried Martens van Senior Homes, die de assistentieflats bouwde en uitbaat. "In een niet-bewoonde flat bleek na werken aan de parketvloer een schuurmachine en vod met olie spontaan vuur te hebben gevat." De brand kon door de toegesnelde brandweer snel bedwongen worden. De brand- en rookschade bleef tot één flat beperkt. "De interventie verliep volgens het boekje", aldus nog Wilfried Martens. "De brandveiligheidsmaatregelen deden hun werk en de woonassistente verdient een pluim. Ze wekte alle bewoners, nam hen mee naar beneden en stelde hen gerust."





"Wie vodden in olie heeft gedrenkt, doet er achteraf goed aan de vodden in water te leggen of buiten te drogen", geeft Toon Dumolin van de brandweerzone Midwest nog als goede raad mee. "Vodden met olie kunnen door zelfontbranding vuur vatten." (CDR/LSI)