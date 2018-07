Brand Wallenparking door zelfontbranding afval 04 juli 2018

02u50 0

De brand die maandag twee geparkeerde wagens beschadigde op de Wallenparking is ontstaan door zelfontbranding van een hoopje tuinafval. Het lag in een hoekje van de parking op het gelijkvloers. Door de hitte en het composthoopeffect begon het te smeulen. De vlammen vonden in de droge struiken rond de parking en de wandbekleding in kokosmatten een gretige prooi. Op de eerste en dakverdieping raakten een Opel en een Ford pick-up beschadigd door de vlammen. (LSI)