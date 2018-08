Brand vernielt damessauna in pas geopend zwembad 29 augustus 2018

02u36 0

In het pas geopende zwembad Sportoase in Roeselare is gisteravond rond 19 uur brand uitgebroken in de damessauna.





Het nieuwe sportcomplex is nog maar twee dagen open en krijgt al meteen met pech af te rekenen. Enkele sporters die in het fitnessgedeelte bezig waren, zagen gisteravond plots rook uit het ventilatiesysteem komen. Al snel werd duidelijk dat de rook vanuit de vrouwensauna opsteeg. Daar was op dat moment niemand aanwezig. "Nog voor de hulpdiensten ter plaatse waren, waren alle 69 aanwezigen in hetvolledige gebouw geëvacueerd", vertelt commissaris Carl Vyncke van de politiezone Riho. Ze werden overgebracht naar het vlakbijgelegen jeugdcentrum van KSV Roeselare. De brandweer kon het vuur snel blussen, maar kon niet voorkomen dat de damessauna zo goed als volledig verwoest werd. De brandweer moest ook een stuk van de houten bekleding van de sauna openbreken om tot bij het vuur te geraken. Ook enkele andere gedeeltes van het sportcomplex raakten beschadigd door de rook. Of het sportcomplex vandaag al dan niet volledig of gedeeltelijk kan openen, was gisteravond nog niet duidelijk. (AHK)