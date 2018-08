Brand bij Voeders Debaillie 25 augustus 2018

Bij veevoederbedrijf Debaillie in de Kaaistraat in Roeselare is gisterennamiddag rond 14 uur brand ontstaan in een vermalingsinstallatie en ondergrondse stortkoker tussen twee silo's. De brandweer van de zone Midwest probeerde in eerste instantie te verhinderen dat er vuur in de twee silo's terecht kwam en concentreerde zich daarna op het blussen van de vlammen. In de Kaaistraat was een tijdlang slechts beurtelings verkeer toegelaten. (LSI)