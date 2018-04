Bowling Zuidpand verkast naar Meiboomlaan EERSTE SPADESTEEK NOG VOOR DE ZOMER, VERHUIS TEGEN EIND DIT JAAR CHARLOTTE DEGEZELLE

20 april 2018

02u45 0 Roeselare Nog voor de zomer hoopt Kris Vyncke (42), zaakvoerder van Bowling Zuidpand, de eerste steen te leggen van zijn gloednieuwe bowling aan de Meiboomlaan. Tegen eind dit jaar hoopt hij er in te trekken want dan moet hij de kelder van de vroegere Grand Bazaar in de Zuidstraat verlaten aangezien dat pand tegen de grond gaat voor een nieuw wooncomplex.

Al dik 30 jaar is Bowling Zuidpand een vaste waarde in de Zuidstraat. Maar projectontwikkelaar Skyline Europe plant op de site van het Zuidpand een nieuwbouwproject met 95 appartementen en dus moet de bowling uitwijken. Kris Vyncke nam de zaak nochtans pas eind 2014 over. "In augustus 2016 hoorde ik voor het eerst geruchten over een verkoop van het Zuidpand. Ik viel uit de lucht en m'n huisbaas zei dat er niets van aan was", vertelt Kris. "Maar die geruchten bleven circuleren en in het voorjaar van 2017 moest ik weten hoe het zat. Het ging tenslotte over m'n toekomst. Toen gaf men toe dat een verkoop nakende was waardoor ik toch even met de handen in het haar zat. Ik had met de overname net een flinke investering gedaan, zag dat m'n zaak gestaag vooruit ging en dat bowlen weer meer en meer in de lift zat."





Terwijl velen wellicht de handdoek in de ring zouden gooien, was het voor Kris klaar als een klontje. De zaak moest op een of andere manier verder gezet worden. "Ik heb alles op een rijtje gezet. De noden, maar ook de voorwaarden en uiteindelijk bleek er in heel Roeselare welgeteld één plek te zijn waar een bowling haalbaar was: langs de Meiboomlaan, naast tankstation Vander Stichele. Gelukkig was de eigenaar bereid om de site van 3.000 vierkante meter te verkopen. Dinsdag verwacht ik de bouwvergunning en het is de bedoeling om nog voor de zomer te beginnen bouwen zodat ik de nieuwbouw hopelijk eind dit jaar in gebruik kan nemen want tegen dan moet ik het Zuidpand verlaten."





Steengrill

De nieuwbouw zal 1.200 vierkante meter groot zijn en 12 bowlingbanen, even veel als op vandaag, tellen. Je zal er ook nog steeds steengrill kunnen smullen. Niet alleen zal alles er gloednieuw zijn, grootste verschil wordt wellicht de ligging: vlakbij de Rijksweg in plaats van in het hart van de stad. "Dat zie ik als een voordeel", zegt Kris. "Er zal altijd parking zijn want op eigen terrein voorzien we 25 parkeerplaatsen voor zowel auto's als fietsers. De bowling zal bovengronds zitten, met een grote glaspartij langs de straatkant waardoor we goed zichtbaar zullen zijn. De reacties van de klanten zijn alvast positief. Ik ben ervan overtuigd dat ze me allen zullen volgen en zelf kijk ik echt uit naar de verhuis. Het wordt de start van een nieuw hoofdstuk."