Bowling De Ring pakt uit met nieuwste snufjes Bowling verruilt Zuidpand voor nieuwbouw langs Meiboomlaan Charlotte Degezelle

16 januari 2019

19u14 2 Roeselare Bowling Zuidpand gaat voortaan door het leven als Bowling De Ring. Doordat het Zuidpand in de Zuidstraat straks plaats ruimt voor een nieuw wooncomplex, moest zaakvoerder Kris Vyncke noodgedwongen op zoek naar een nieuwe stek. De voorbije maanden verrees langs de Meiboomlaan een gloednieuwe bowling uitgerust met de meest vernieuwende technieken waar Kris apetrots op is.

Bowling Zuidpand was dik 30 jaar een vaste waarde in de Zuidstraat. Sinds december 2014 staat Kris Vyncke er aan het roer. Maar op 18 november rolden de bowlingballen er voor het laatst. Het Zuidpand, waar de bowling de kelderverdieping deels inpalmde, is verkocht aan Skyline Europe en het imposante gebouw gaat straks tegen de vlakte. Op de site komt een nieuwbouwcomplex met 95 appartementen en een ondergrondse parking. Kris moest wel wijken. Dat nieuws kreeg hij in de zomer van 2017 te horen, nog geen drie jaar nadat hij de bowling overnam. “Toen kwam dat bericht echt als een schok voor mij. Maar ondertussen bekijk ik het volledig anders”, vertelt Kris. “Bowling Zuidpand was wat gedateerd en in m’n achterhoofd zaten er al plannen om binnen enkele jaren te vernieuwen of misschien wel te verhuizen. Noodgedwongen is dit alles veel sneller moeten gebeuren dan voorzien, maar ik ben supertevreden met hoe alles uiteindelijk uitgedraaid is.”

In juni ging de eerste spade in de grond langs de Meiboomlaan. Een goed half jaar later is de nieuwe bowling een feit. “Ik heb zo goed als niets gerecupereerd uit Het Zuidpand. Enkel de tafels, de glazen en zes van de 12 machines achter de bowlingbanen. Al de rest is nieuw. Van de toog over de bowlingballen tot de stoelen en de bowlingschoenen.” Naast gloednieuw is de bowling ook uitgerust met de allernieuwste snufjes in de bowlingwereld. “De Ring is één van de weinige bowlinghallen met witte in plaats van bruine banen. Daarnaast ben ik de eerste in België die mag uitpakken met een vernieuwende lichttechniek. De inspiratie ervoor deed ik op in Nederland. Ik kan de 12 banen met één druk op de knop in het groen, rood, blauw,... zetten en ook diverse kleureffecten zijn mogelijk. Die ledverlichting maakt echt het verschil.”

Maar Kris ziet nog veel meer positieve punten aan zijn nieuwe zaak dan louter de modernisering. “De bowling ligt op een locatie die veel vlotter bereikbaar is. Niemand hoeft nog het centrum in te rijden. Ik heb 25 parkeerplaatsen voor auto’s en evenveel voor fietsen waarvan er twee uitgerust zijn met laadpunten voor elektrische fietsen. Voor de kinderen is er een klimhuis van twee verdiepingen, in de zomer kan ik een terras voorzien en de globale sfeer is compleet anders doordat de zaak bovengronds gevestigd is en veel ramen heeft. Dit laatste komt ook de toegankelijkheid ten goede”

Hoewel de zaak nagelnieuw is, blijft de werking bij het oude. Je kan er nog steeds smullen van steengrill en de bowlingclub tekent er present op donderdag- en vrijdagavond. “De eerste reacties zijn zeer positief. Bowling is een sport die populair blijft en ik vermoed dat de nieuwe zaak extra mensen aan het bowlen zal zetten”, besluit Kris.

Bowling De Ring is open van woensdag tot en met zaterdag vanaf 14 uur, op zondag vanaf 11 uur.