Bouwsector positief over 2018 09 februari 2018

02u33 0 Roeselare 2017 was voor de West-Vlaamse bouwsector opvallend beter dan de voorgaande jaren. Bovendien schat 84 procent van de West-Vlaamse bouwondernemers 2018 positief in. De orderboekjes zijn goed gevuld, maar pijnpunten blijven het lage prijsniveau en de scherpe concurrentie.

"De bouwondernemers zijn voor het eerst sinds jaren weer optimistisch over de toekomst", weet Vincent Decruyenaere, provinciaal secretaris Bouwunie West-Vlaanderen. "Vooral het werkvolume zit goed. 24 procent van de West-Vlaamse bouw-kmo's had in het vierde kwartaal van 2017 meer werk dan in het kwartaal daarvoor. Voor de eerstvolgende maanden verwacht 16 procent een (verdere) stijging. De orderboekjes zijn goed gevuld. De helft van de West-Vlaamse bouwondernemers heeft nog voor meer dan drie maanden fulltime werk. Negen procent zit zelfs vol voor meer dan negen maanden. De werkgelegenheid profiteert mee. 15 procent verwacht extra aan te werven." Maar het is niet enkel rozengeur en maneschijn. Over het lage prijsniveau en de scherpe concurrentie blijft men ontevreden. "Slechts 43 procent zegt met winstgevende prijzen te werken. De harde concurrentie is de grote schuldige. Een derde procent spreekt van een verzwaring. Vooral de concurrentie van buitenlandse zelfstandigen en onderaannemers doet pijn. De bouw kampt daarnaast traditioneel met een hoog aantal slechte betalers. Maar door de betere activiteitsverwachtingen en de verwachte algemene economische groei denkt een kwart wel dat zijn winstgevendheid zal verbeteren." (CDR)