Bouwbeurs Roeselare bestrijdt nijpend personeelstekort met eigen interimkantoor Charlotte Degezelle

23 januari 2019

14u55 0 Roeselare Bouwbeurs Roeselare schiet de bouwsector te hulp, nu die kampt met een nijpend personeelstekort. Op de 40ste editie verschijnt een pop-upinterimkantoor én er is een jobdag op 8 februari.

Bouwbeurs Roeselare heeft een hart voor de bouwsector. Voor het 40ste jaar op rij brengen ze straks opnieuw heel wat kandidaat-(ver)bouwers samen bijna 200 zelfstandigen actief in de bouw. Maar ze zijn zich ook bewust van hét grote knelpunt.

“De bouw kampt met een enorm tekort aan werkkrachten”, vertelt voorzitter Jan Develtere. “Wij willen graag onze standhouders aan nieuw bouwtalent helpen en de regionale werkzoekenden aan een geschikte bouwjob in de buurt helpen. Daarom werken we voor de allereerste keer samen met uitzendpartner Let’s Work. De 30.000 bezoekers van onze beurs kunnen elke dag terecht in het pop-up uitzendkantoor van Let’s Work, dat wordt opgetrokken in de inkomhal. Bovendien vindt op 8 februari van 14 tot 19 uur een open jobdag plaats.”

Bouwsafari

En het blijft niet bij die ene nieuwigheid. “Bouwbeurs Roeselare krijgt dit jaar een nieuwe voordeur. We zijn en blijven de nummer één van alle bouwbeurzen in de provincie en willen dit ook blijven”, aldus Develtere.

“Om toonaangevend te blijven, kiezen we ervoor om de beurs in een nieuw kleedje te steken. We maakten werk van een nieuw logo en website, gaven onze sociale media een make-over en komen ook op de proppen met enkele extra’s tijdens de beurs.”

Opvallendste item zijn alvast de Bouwsafari’s op zaterdag 9 en zondag 10 februari. “Die dagen trekken we samen met Woningbouw Lapeirre en All-Bouw op safari, inclusief veiligheidshelm in plaats van tropenhelm, naar mooie realisaties, ateliers of werven in de buurt van Expo Roeselare. Zo willen we uit het beursgebouw breken. We gaan op pad met een busje en een safari duurt ongeveer een uurtje. Inschrijven via de website is een must.”

Huizenjacht

Ook op de agenda staat een exclusieve infosessie met Filip Deslee, de interieurarchitect die we kennen van het VIER-programma Huizenjacht op 3 februari en de Tendens Wonen Infoavond op 8 februari. Voor beide kan je inschrijven via de site.

“Voor het eerst kleden we de seminariezaal waar die infosessies plaatsvinden aan tot een stijlvolle, aangename plek”, weet Jan. Vaste waarden blijven de dag van de senioren op 4 februari. Dan zijn alle 60-plussers gratis welkom. Voor de kinderen met een baksteen in de maag is er doorlopend de Lego-bouwwedstrijd

Bouwbeurs Roeselare kan je bezoeken op 2,3,4,8,9 en 10 februari van 14 tot 19 uur in Expo Roeselare. Tickets kosten 7 euro, kinderen jonger dan 12 jaar komen er gratis in. Meer op www.bouwbeursroeselare.be.