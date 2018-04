Bouwbeurs reikt prijzen Legowedstrijd uit 05 april 2018

In de rand van de 39ste Bouwbeurs Roeselare was er voor kinderen van 3 tot 12 jaar een gratis Legowedstrijd. Elke dag werden er in drie leeftijdscategorieën winnaars gekozen die een doos Lego wonnen. Uit al die dagwinnaars zijn nu per categorie drie eindwinnaars gekozen die Legopakketten ter waarde van 100, 75 en 50 euro winnen. In de categorie A (kleuters) gingen die naar Ian Verhoest uit Geluwe, Robbe Goerlant uit Oostnieuwkerke en Lloyd Werniers uit Koolskamp. De beste bouwers in categorie B (1e tot en met 3e leerjaar) waren Noah Gryson uit Roeselare, Loris Maes uit Sint-Eloois-Winkel en Noah Nunes uit Klerken. De prijzen in de categorie C (4e tot en met 6e leerjaar) waren t voor Mathis Howie uit Staden, Mats en Chiel Parmentier uit Roeselare en Noor Deronne uit Brielen.





(CDR)