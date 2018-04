Bouw dakserre ligt stil door gerechtelijke procedure 27 april 2018

De bouw van de dakserre Agrotopia, bovenop de kistenloods van de REO-veiling langs de Rijksweg, is stilgelegd. Dit nadat ze startten in februari. De nv Antwerpse Bouwwerken heeft een kortgeding aangespannen nadat de werken niet aan hen werden gegund. Het bedrijf spreekt over onregelmatigheden in de offertes. Op 8 mei valt de uitspraak, maar hierdoor dreigt de bouw van de dakserre vertraging op te lopen. Normaliter zou deze halfweg 2019 klaar moeten zijn. De dakserre is een project van de REO Veiling en Inagro, het provinciaal onderzoeks- en adviescentrum voor de land- en tuinbouw. (CDR)