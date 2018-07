Borstvoedingsflashmob aan De Munt 30 juli 2018

De socialistische vrouwenvereniging Viva organiseerde zaterdag een 'borstvoedingssit-in' op het plein voor de bibliotheek. Dat is een soort flashmob, maar dan eentje waarbij mama's samen borstvoeding geven. Vijf jonge moeders kwamen opdagen voor de actie. "Hiermee benadrukken we dat borstvoeding moet kunnen, altijd en overal", zegt provinciaal verantwoordelijke Joyce David. "Cijfers van Kind & Gezin tonen aan dat we in onze provincie minder goed scoren dan in de rest van Vlaanderen. Wij willen mama's helpen om dit taboe te doorbreken." Nog volgens David was de lage opkomst te wijten aan het warme weer van de voorbije dagen. (SVR)