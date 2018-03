Boom ter nagedachtenis van Noël Willaert geplant 31 maart 2018

03u12 0 Roeselare Ruim zeven jaar nadat Noël Willaert op 71-jarige leeftijd plots overleed tijdens een uitstap met de koets in Noord-Frankrijk, is gisteren een boom ter ere van hem aangeplant in Park van de Walle.

Het gaat om een eik die het gezelschap kreeg van een gedenksteen.





"Zeven jaar geleden werd door WEBOS, de West-Vlaamse vereniging voor de boomkwekerijsector, en onze familie beslist om een boom te planten", vertelt Rudi Vannevel, schoonzoon van Noël.





"Na overleg met de stad werd een plaats toegekend in Park van de Walle. Maar het park moest toen nog volledig heraangelegd worden en is sinds eind vorig jaar klaar."





De keuze voor het aanplanten van een boom is logisch aangezien Noël stichter was van Boomkwekerij Willaert.





(CDR)