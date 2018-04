Boom Sterrebos in brand gestoken 30 april 2018

02u25 0

De brandweer is zaterdagavond rond half zeven uitgerukt naar het Sterrebos in Rumbeke. Daar stond de onderkant van een gedeeltelijk holle boom in brand. Het vuur was snel onder controle. Om de fauna en flora in het Sterrebos niet te verstoren, bluste de brandweer niet met schuim (de meest ideale blusmethode bij dergelijke branden), maar wel met gewoon water. De politie onderzoekt wie de brand heeft aangestoken. (VHS)