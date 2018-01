Bommelder krijgt zeven maanden cel 02u45 0

Een 41-jarige man uit Roeselare heeft in beroep in het Gentse hof een gevangenisstraf van zeven maanden en een boete van 300 euro gekregen voor een valse bommelding. De straf is een bevestiging van de straf die hij kreeg na verzet. De man bleef in eerste aanleg volhouden dat hij niet achter de valse bommelding zat die op vrijdagochtend 8 januari 2016 om 9 uur bij het algemene noodnummer in Brugge binnenliep. Zo'n 120 ambtenaren van de FOD Financiën aan de Ronde Kom in Roeselare en rechters, personeel en advocaten van het aanpalende vredegerecht moesten geëvacueerd worden.





De man uit Roeselare stelde na een stemanalyse dat de toonhoogte van de beller niet overeenkomt met zijn eigen toonhoogte. Verklaringen van personeelsleden van de Rumbeekse Carrefour, dat hij daar de sim-kaart zou hebben gekocht voor de gsm waarmee de bommelding is gebeurd, waren volgens hem vals. Bij verstek kreeg hij een effectieve celstraf van twaalf maanden en een boete van 900 euro.





Het hof vond zijn betrokkenheid voldoende bewezen om de straf te bevestigen. (DJG)