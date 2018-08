BOMBrewery opent nieuwbouw op 17 augustus 07 augustus 2018

02u41 0

BOMBrewery, gekend van onder andere de Triporteurbiertjes, opent op 17 augustus hun nieuwe stek op bedrijfssite Hangar 15. De ruimte bevat de moutbakkerij, een winkel met alle Triporteurbieren, een degustatiezaal en eiken vaten om de bieren op te rijpen. "We zijn blij dat we na onze terugkeer uit Limburg in 2016 nu al een nieuwe grote stap kunnen zetten in de uitbouw van het bedrijf", zegt Bert Van Hecke. "De locatie langs de Rijksweg op de grens tussen Rumbeke en Oekene is perfect voor ons. We rekenen erop dat veel klanten de weg zullen vinden naar onze shop en kijken ook uit naar onze deelname aan de Openbedrijvendag op 7 oktober van 10 tot 17 uur." Meer info op www.bombrewery.com. (CDR)