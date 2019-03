BOMBrewery creëert met Triporteur Haze een echte hopbom CDR

18 maart 2019

BOMBrewery lanceert het 12e biertje in hun Triporteurreeks: de Triporteur Haze. “Het is een New England IPA van 6,8% gebrouwen met licht gebakken havermout en havervlokken”, weet brouwer en moutbakker Bert Van Hecke. De naam Haze verwijst naar de troebelheid van het bier, maar ook naar het troebel zicht dat de brouwer overhield aan het zien van de hoprekening. “Tijdens het brouwproces werd meer dan 35 kilogram hop toegevoegd: in de whirlpool en tijdens de gisting en lagering”, weet Bert. “Speciaal voor de Haze ontwikkelde ik de Haver Haze mout waarvoor havermout en havervlokken licht geroosterd werden in de moutoven.”

De Triporteur Haze wordt vanaf vandaag verdeeld en is beschikbaar in de betere drankenhandel en bij BOMBrewery zelf langs de Armoedestraat 11.