BOM Brewery lanceert bier op basis van pasta en tomaten 13 februari 2018

02u47 0 Roeselare 14 februari, dat is voor de meeste mensen Valentijn vieren. Bert Van Hecke van BOM Brewery heeft die dag andere plannen. In het Italiaanse Rimini gaat hij z'n nieuwste biertje lanceren: de Triporteur Basta.

Bert klasseert die als IPA of Italian Pasta Ale, een parodie op de gekende Indian Pale Ale bierstijl. "De Basta is ons tiende bier in de Triporteurreeks en een mooi voorbeeld van hoe we graag trendsetter willen zijn in de biermarkt", vertelt Bert. "Een paar jaar geleden was ik de eerste in Europa die bier maakte op basis van brood. Nu gebruik ik pasta als basis van een nieuwe bierstijl." Het idee voor de Basta ontstond aan tafel tijdens een diner met een Italiaanse importeur in Sicilië. "Het bier is erg hoppig, maar past toch niet volledig in het hokje van de IPA-stijl omwille van de onorthodoxe ingrediënten: pasta uit Italië en Roeselare, smaakvolle Torpedino-tomaten en Cuzziol Olio Extra Vergine Di Olivia. De pasta is samen met de mout verwerkt, terwijl de tomatensaus en de olijfolie de kweekbasis vormen voor de gisten. Toch smaakt de Triporteur Basta niet sterk naar tomaten. Het is een zacht bitter, maar sterk aromatisch hoppig blond bier met een vrij laag alcoholpercentage (4,5%)." De Basta is vanaf 14 augustus op de Belgische markt beschikbaar. Meer op www.facebook.com/Triporteur.BOMBrewery. (CDR)