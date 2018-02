Boetiek Tineke sluit na 57 jaar UITVERKOOP START MAANDAG 12 FEBRUARI CHARLOTTE DEGEZELLE

09 februari 2018

02u33 177 Roeselare De knoop is doorgehakt. Na 57 jaar sluit Boetiek Tineke in de Conincklijke Passage straks de deuren. Voor het Roeselaarse centrum betekent dit het afscheid van een vaste waarde. De merknaam Tineke blijft wel bestaan dankzij kinderboetiek Tineke Junior in de Ooststraat.

Tineke is de naam van de jongste van de acht kinderen van Blanche Billiet en Albert Deceuninck. Zij openden in 1961 in het geboortehuis van Albrecht Rodenbach, op de hoek van de Noord- en de Albrecht Rodenbachstraat, een kledingzaak die zou uitgroeien tot een echt Roeselaars fenomeen. Ze verkochten door de jaren onder meer kinderkledij, haute couture, bruidsmode en suitekledij. De kinderboetiek is nu nog steeds gevestigd op het originele adres en wordt gerund door kleindochter Sarah Tally. De damesmode verkaste naar de Ooststraat waar Boetiek Tineke 40 jaar naast Galerij Canada gevestigd was. Sinds 2011 is de winkel, die al jaren met Hilde Deceuninck (60) door de tweede generatie gerund wordt, in de Conincklijke Passage te vinden.





Kledij uit winkel

Maar daar start op maandag 12 februari de definitieve uitverkoop. Boetiek Tineke is straks verleden tijd. "Het is geen evidente keuze om te stoppen", vertelt Hilde. "Maar door omstandigheden is het tijd om met pensioen te gaan. Hierdoor verdwijnt een stukje geschiedenis dat ik zeker zal missen. De ambiance in de winkel, m'n fantastische medewerkers, maar ook het mee zijn met de nieuwste modetrends. Ik ga plots weer zelf moeten gaan shoppen. Al mijn hele leven komt al mijn kledij, uitgezonderd lingerie en badmode, uit onze eigen winkel."





Derde kind

Blanche Billiet, 93 ondertussen, ziet met de sluiting van Boetiek Tineke haar geesteskind verdwijnen. "Maar ze reageert eigenlijk heel rationeel", aldus Hilde. "Doordat Tineke Junior blijft bestaan, oordeelt ze dat de oorsprong toch blijft. En daar is ze heel gelukkig mee." Het einde van de boetiek heeft ook een grote impact op Karin Gunst (54), al 26 jaar gerante en gezicht van de winkel. "Tineke is echt m'n derde kind, m'n werk en m'n hobby tegelijkertijd", reageert ze. "Het is de plek waar ik de kans gekregen heb om me te ontplooien tot wie ik ben, om te doen wat in me zat. Maar ik begrijp Hilde's beslissing. Ik heb gelukkig vrij snel een andere job gevonden. Vanaf 1 maart keer ik terug naar waar het voor mij begon: bij C&A. Ik word floor manager in hun Waregems filiaal. Maar eerst wil ik nog even alles geven hier in Tineke. Heel wat klanten en collega's uit de centrumstraten willen nog een koffie drinken, gaan ontbijten,... Maar ik zal zeker contact houden. Aan één vaste klante, die blind geworden is, heb ik zelfs beloofd om haar op m'n vrije dag nu en dan te helpen als haar personal shopper want ze vertrouwt niemand anders." Het pand van Boetiek Tineke is eigendom van de familie Deceuninck. Gegadigden om het te kopen of te huren zijn welkom.