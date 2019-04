Boekvoorstelling 'De Rivalen van Merckx' in KOERS CDR

16 april 2019

In het voorjaar van 1969 behaalde Eddy Merckx zijn eerste zege in de Ronde van Vlaanderen. Vijftig jaar later blikt KOERS. Museum van de Wielersport op donderdag 2 mei terug. Auteur Filip Osselaer komt er die dag zijn boek ‘De Rivalen van Merckx’ voorstellen. Vanaf 19 uur wordt het een mooie avond vol heroïek, spanning en humor, met heel veel gasten uit het boek van Hubert Hutsebaut over Lucien Van Impe, Freddy Maertens, René Dillen tot de familie Monseré. De avond wordt bovendien bekroond met een signeersessie. Deelnemen kost vijf euro (drankje inbegrepen) en is gratis voor de Vrienden van KOERS. Inschrijven voor deze boekvoorstelling kan tot en met zaterdag 27 april via 051/26.24.00 of koersmuseum@roeselare.be. Meer op www.koers.be.