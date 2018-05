Boeken- en platenmarkt op Batavia 26 mei 2018

De Bataviawijk organiseert op zaterdag 26 mei voor de vierde keer een boeken- en platenmarkt op en rond het pleintje aan de Batavialaan. In het stemmige kader van de historische tuinwijk kan je tussen 14 en 18 uur kuieren en tweedehandsboeken en vinylplaten kopen bij de verschillende standhouders van binnen en buiten de wijk.





Er is ook randanimatie voorzien. Zo is er een unieke samenwerking met Pas Par Toe, het activiteiten- en ontmoetingscentrum van Sint-Idesbald.





Zij zorgen voor allerhande versiering op de markt. Ook Striptic is aanwezig, voor de kleinsten wordt voorgelezen en je kan een workshop belettering van bladwijzers volgen. De wijkbewoners krijgen de kans om hun favoriete plaatjes te draaien op het terras waar je kan genieten van een drankje of een stukje taart geserveerd vanuit barbus Bativ'. (CDR)