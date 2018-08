Bodypaint met chocolade op 25 jaar Paris-Montmartre 28 augustus 2018

02u46 0 Roeselare De Grote Markt van Roeselare wordt op 1 en 2 september voor het 25ste jaar op rij ingepakt als kunstmarkt.

Dat weekend viert Paris-Montmartre, een initiatief van de werkgroep Kunst Kijken met steun van de stad, z'n zilveren jubileum en zullen zo'n 60 Vlaamse kunstenaars van 10 tot 18 uur aan het werk zijn in het hart van de stad. "30 tot 40 procent van hen is er al bij van in de beginjaren", zegt Willy Wostyn, voorzitter van Kunst Kijken. "We willen hen dan ook bedanken met een geschenk." Maar ook voor de bezoekers is er een presentje voor de 25ste verjaardag van de kunstmarkt. Zowel op zaterdag als zondag wordt een model door Emy Daelemans onderhanden genomen met chocolade bodypaint. "Ik zal de modellen omtoveren tot Parijse dames uit de jaren 50", zegt ze. "Ik werk met een penseeltje met amper 10 haartjes waardoor ik toch wel zeven à acht uur nodig heb per model." Verdere animatie is er dankzij buiksprekers en een accordeonist. "De Sint-Michielskerk wordt bevlagd, er is kunst in de etalages, de Roeselaarse reuzen tekenen present, Studio Dancelight brengt chansons, er zijn standjes met Franse specialiteiten en ook de horeca zet Franse gerechten op de kaart. Volgens hen is Paris-Montmartre qua omzet even belangrijk als de Batjes." Wie Paris-Montmartre bezoekt, kan ook voor de laatste keer genieten van de kunstroute Kunst in de Stad, die nu al 5.000 bezoekers lokte. (CDR)