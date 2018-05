Boccanegra exposeert oorlogsrolluiken 03 mei 2018

Kunstenaar Floris Caes (28), alias Boccanegra, exposeert van zaterdag 12 tot en met maandag 21 mei negen rolluiken die hij tussen het oorlogspuin in de Iraakse stad Mosul vond. De rolluiken hier halen was geen sinecure, want op dat moment was de stad nog deels in handen van terreurgroep IS. "Aanvankelijk wilde ik iets doen rond de escalatie van het geweld in dat gebied", vertelt Floris. "Ik dacht aan een sneeuwbaleffect met kogels, maar dat bleek praktisch niet haalbaar. Toen dacht ik aan het halen van met kogels doorzeefde rolluiken van lokale handelaars in Mosul, omdat de werkende bevolking nog steeds het grootste slachtoffer van dat conflict is."





Floris haalde de rolluiken in maart 2017 op en bracht ze naar de luchthaven van Erbil in Koerdistan, maar die was door politieke conflicten plots gesloten. "Na lang wachten kon ik met financiële steun van de stad Roeselare zelf naar daar reizen om de rolluiken af te halen en ze met een busje naar Istanboel brengen. Niet evident, want op twee van de panelen staan nog IS-slogans. Ik kon gelukkig ook rekenen op de steun van een Iraaks-Belgische tolk die al een eind in ons land woont." Boccanegra exposeert straks onder de noemer 'Out of Business' in Galerie Alfons Blomme in de Ooststraat. De stad koppelt op 12 mei ook een reeks huiskamerconcerten in Krottegem aan het gebeuren. In vier huizen zetten inwoners hun deuren open voor concerten met wereldmuziek. Deelnemen is gratis, maar inschrijven vereist via info@la-barraca.be. (VDI)