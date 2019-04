BNI Rodenbach realiseert 15,5 miljoen euro omzet terwijl concurrenten liggen te slapen CDR

12 april 2019

09u44 0

De leden van BNI Rodenbach, een netwerkorganisatie voor ondernemende mensen die meer business willen neerzetten, zijn erin geslaagd om elkaar 15,5 miljoen euro omzet te geven door midel van aanbevelingen. Dit tijdens hun ochtendlijke vergaderingen op donderdag van 6.30 tot 8.30 uur in de business loges van KSV Roeselare Terwijl de concurrentie slaapt, geven ze werk aan elkaar. “Zowel nationaal als internationaal wordt BNI Roeselare gevolgd omdat ze het grootste chapter zijn van België en Nederland en gestage groei neerzetten”, weet Veerle Sentobin. “Ons geheim? Een sterke leiding die respect hoog in het vaandel draagt, de lachrimpels omdat de wekelijkse presentaties van originaliteit én enthousiasme getuigen, ons DNA dat steeds beter wil doen en op zoek gaat hoe we nog kunnen verbeteren. Dat werkt aanstekelijk bij de leden die dat doortrekken in hun organisatie.Ook goede communicatie met eer en eerbied voor ieder lid is belangrijk en uiteindelijk de sterke fond van BNI Rodenbach dat in de leden verankerd zit en die nodig is om een perfecte saus te maken.”

Op 26 april geeft BNI Rodenbach in Salons Saint-Germain in Diksmuide een jaarfeest met 500 ondernemers. Meer op www.bnirodenbach.be en http://bni-westvlaanderen.be/west-flanders-bni-rodenbach-(roeselare)/nl/index.