BMW uitgebrand 09 juli 2018

02u37 0

Op de Meensesteenweg in Roeselare, vlakbij het kruispunt met de Rijksweg (N36), is vrijdagnacht rond 1 uur een BMW uitgebrand. De 37-jarige automobilist uit Moorslede merkte plots dat er rook van onder de motorkap kwam en kon zijn wagen nog aan de kant zetten.





Toen de brandweer aankwam, stond de wagen al in lichterlaaie. De BMW is verloren. Automobilist D.S. bleef ongedeerd. (LSI)