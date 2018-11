BMW slipt en knalt in gracht tegen elektriciteitspaal 12 november 2018

02u22 0 Roeselare Marius D., een 26-jarige man uit Roeselare, had zich zaterdag het einde van zijn werkdag allicht anders voorgesteld.

Op weg naar huis, rond half drie 's namiddags, begon zijn BMW te slippen in een scherpe bocht naar rechts. Dat gebeurde langs de Sint-Eloois-Winkelsestraat in Oekene, ter hoogte van de Rollegemsestraat. De rijweg was nat en bevuild met herfstbladeren. De BMW van de 3-reeks belandde links van de weg in een gracht en botste tegen een elektriciteitspaal. Die knakte af en hing helemaal schuin, gelukkig enkel boven een naastgelegen weide. Marius D. bleef ongedeerd. Netwerkbeheerder Eandis kwam ter plaatse om de vernielde paal te vervangen door een nieuw exemplaar.





Foto Verbeke (VHS)