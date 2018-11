BMW en MINI Dejonckheere in het nieuw 27 november 2018

Het nieuwe gebouw van BMW en MINI Dejonckheere op de Rijksweg is officieel geopend. De nieuwbouw, met een imposant parkeerdak voor 120 wagens, omvat de nieuwe MINI-concessie, het nieuwe BMW Premium Selection tweedehandscenter en de carrosserieafdeling. "Dertien jaar na de overname van concessie Hindrickx waren onze gebouwen te klein geworden. De uitbreiding biedt ons de kans verder te groeien", vertellen Christophe Dejonckheere en Leen Desmet. "Door onze carrosserieafdeling te verhuizen, creëren we ruimte om onze werkplaats verder uit te breiden. Waar vroeger onze MINI-afdeling was, kunnen we nu een afleveringszone inrichten."





Het voormalige tweedehandscenter in de Iepersestraat zal voorlopig dienst doen als opslagruimte en in de toekomst zal hier verhuurservice Rent Solutions in ondergebracht worden. (CDR)