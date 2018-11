Blvckprint op 79ste plaats in dj-top 100 13 november 2018

Tom Vansteeland, beter bekend als dj Blvckprint, is voor het tweede jaar op rij geselecteerd voor de dj-top 100 van de 2018 Red Bull Elektropedia Awards. Hij maakt bovendien een flinke sprong voorwaarts. "Vorig jaar dook ik voor het eerst op in de lijst, op de 92ste plaats. Dit jaar stijg ik dertien plaatsen naar nummer 79", glundert Tom. "2018 was enorm druk voor mij. Ik stond onder andere op de mainstage van Dreambeats en Dance D-Vision tussen mijn helden Regi, Oliver Heldens en Dimaro. Bovendien draaiden mensen als David Guetta, Steve Aoki en Wolfpack mijn muziek. De notering in de dj-top 100 is een echte herkenning voor mijn werk." (CDR)