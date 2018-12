Blues, rap en een pelgrimstocht for life CDR

04 december 2018

17u16 0

De wijk Krottegem laat van zich horen voor de Warmste week. Op vrijdag 7 december vindt er in Breda Jazz op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt een uniek concert plaats ten voordele van vzw TEJO Roeselare die laagdrempelige, therapeutische ondersteuning biedt aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. De Roeselaarse blueslegende Patt Mayeu en Christa ‘rappin’ Vansteenkiste bundelen hiervoor de krachten en brengen een try-out concert onder de noemer “’t is rapper gezegd dan gezongen’. Het concert start om 20.30 uur. Financieel steunen kan door te storten op rekening van de Krottegemse Ransels nr. BE58 6528 1488 7079 met de referentie Warmste Week Christa en Patt.

De Krottegemse Colia Stappers zijn op hn beurt fan van het initiatief van Patt en Christa. Zij gaan de opbrengst van het concert op 18 en 19 december te voet naar de Warmste week in Wachtebeke brengen. Tijdens die voettocht van 60 kilometer laten ze zich sponsoren. Iedereen die het wil kan meestappen. Overnachten gebeurt in hotel Orchidee in Allter en kost 37 euro per persoon exclusief ontbijt. Inschrijven kan op 0475/63.06.51 of frankwauters@opael.be.