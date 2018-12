Blokkende studenten welkom bij Regus CDR

07 december 2018

Regus stelt zijn Roeselaarse coworkingplekken op het Accent Business Park gratis open voor studenten van 10 december tot en met 31 januari. Hiermee speelt flexwerkaanbieder Regus in op de steeds populair wordende trend van samen studeren. In het Regus center is er gratis koffie, water, thee en wifi. Studenten kunnen er in alle rust blokken. Op vertoon van hun studentenkaart kunnen ze er alle weekdagen tussen 8.30 en 18 uur terecht. Het aanbod geldt zolang er beschikbare plaatsen zijn.