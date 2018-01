Blasiuskermesse, dat is 2 dagen feest 02u39 0

De Blasiuskermesse start op 3 februari met een gratis kindernamiddag in Den Hazelt. Om 20 uur is er de Grote Blasius-Quiz voor alle verenigingen. Inschrijven tot 22 januari via chrisvereecke@skynet.be. Zondag 4 februari start met een misviering. 's Middags is er de Blasius Barbecue. Verder is er nog een tombola, een veiling van kunstwerken en koffie met taart. (CDR)