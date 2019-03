Bivakhuis Het Rokken viert 20ste verjaardag met nieuwbouw: “De plannen zijn zo uitgetekend dat de buren geen overlast zullen ervaren” Charlotte Degezelle

22 maart 2019

10u35 0 Roeselare Het Rokken viert zijn twintigste verjaardag. Het bivakhuis in de Aardappelhoekstraat heeft de voorbije twee decennia 130.000 gasten, vooral leden van jeugdbewegingen, verwelkomd. Zaakvoerders Kathleen Defever en Kristof De Croock (beiden 43) vieren het jubileum met een stevige investering. Tegen de zomer krijgt Het Rokken een nieuwbouw op de plek van de vervallen stallingen: een open schuur met twee polyvalente ruimtes en een nieuw sanitair blok.

Kathleen Defever en Kristof De Croock waren amper 23 jaar toen ze in mei 1999 aan het avontuur van hun leven begonnen: een hoevedomein dat teruggaat tot de zeventiende eeuw nieuw leven inblazen. “De site was al decennia eigendom van mijn familie. Ik ben de vierde generatie”, vertelt Kathleen. “Maar de gebouwen stonden leeg en we moesten leegstandtaks betalen. We wilden dus iets doen met het domein, maar op een manier dat we er niet al te veel werk aan hadden en dat de site zelfbedruipend was. Zo groeide het idee om de oude cichoreiast en de schuur te verbouwen tot bivakhuis. We doopten de site Het Rokken, een verwijzing naar herberg Het Rooken, die hier eind zeventiende eeuw werd uitgebaat. Veel mensen denken dat de naam De Rokken is, maar de naam verwijst eigenlijk naar een term uit het spinnen: het spinrokken.”

130.000 bezoekers

Op 14 mei 1999 ontvingen Kathleen en Kristof de eerste groep in Het Rokken. Dat bestaat trouwens uit een deel voor 32 mensen en een deel voor 38 gasten. Beide delen worden ook samen verhuurd en dan kunnen er 70 mensen terecht. “Doorheen de jaren hebben we 130.000 mensen ontvangen. Dat is twee keer het aantal inwoners van Roeselare”, weet het koppel. “Meer dan zeventig procent van onze bezoekers zijn jeugdbewegingen en komen hoofdzakelijk uit Oost- en West-Vlaanderen. We doen het nog altijd met evenveel goesting. Dankzij Het Rokken zitten we altijd tussen de mensen, hebben we continu een vakantiegevoel en blijven we eeuwig jong.”

Dankzij Het Rokken zitten we altijd tussen de mensen, hebben we continu een vakantiegevoel en blijven we eeuwig jong Kathleen en Kristof

Pelgrims

Beste bewijs hiervan is het stevige verjaardagscadeau dat het koppel zichzelf geeft: een nieuwbouw op de plek van de ondertussen gesloopte stallingen. “We zijn al twee jaar met die plannen bezig. Er is weinig schaduw op het domein en in warme zomers levert dat wel wat problemen op. Daarom willen we een open schuur bouwen. Je kunt er in de schaduw zitten, terwijl je toch het buitengevoel hebt en ook bij regenweer biedt het extra accommodatie. Maandag start de bouw van een gebouw met een grondoppervlakte van 150 vierkante meter. De open schuur zelf zal 120 vierkante meter groot worden en ernaast komt een sanitair blok van 30 vierkante meter. Dat zal bestaan uit twee gewone toiletten en een douche, toilet en lavabo’s voor mindervaliden. Het sanitair zal een rechtstreekse buitendeur hebben. Dat biedt op lange termijn mogelijkheden om mobilhomes te ontvangen. Nu al zal het praktisch zijn voor de pelgrims richting Santiago de Compostela die sporadisch aankloppen. Op de verdieping komt nog een vergaderzaal van 50 vierkante meter. We willen de nieuwbouw op 1 juli in gebruik nemen, maar we dromen dat het eind mei al zal lukken.”

Buffers voor de buren

Bij het ontwerp hebben Kathleen en Kristof ook de buren in hun achterhoofd gehouden. “Al jaren proberen we de overlast zo minimaal mogelijk te houden. We slagen daar goed in en willen dat zo houden. De nieuwbouw wordt dan ook zo ingeplant dat het sanitair dienst zal doen als buffer. Ook zijn er geen ramen aan de kant van de dichtste buren.”

Naast de nieuwbouw wordt ook de rest van de site aangepakt. Het oude speelplein werd al vervangen door een speelheuvel en ernaast hebben we een sneukelbosje aangeplant, ook als buffer naar de buren toe. “Verder willen we de aanplantingen op en rond het domein in de oude staat herstellen. We gaan alle populieren vervangen door elzen, vooraan gaan we knotwilgen aanplanten en ook de meidoornhaag gaan we onder handen nemen.”

Meer info op www.bivakhuis.be.