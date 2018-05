Bistro Le Nord opent nieuwe 'Bar 18' 08 mei 2018

02u32 87 Roeselare Restaurant Le Nord heeft de voorbije maand een metamorfose ondergaan. Zaakvoerders Dimitris Karagiannis en Kelly Werbrouck zien de transformatie als een tweede start.

"Volgend jaar is het tien jaar geleden dat Dimitris het Griekse restaurant Pyrgos van zijn ouders overnam en omdoopte tot Le Nord. Sinds kort zijn we ook effectief eigenaar van het pand", vertelt Kelly.





De uitbaters namen architect Bjorn Verlinde in de arm om het pand zo herin te richten dat de B&B, de bistro én nieuwe bar één geheel vormen.





Ze gingen ook zelf de laatste twee jaar verschillende keren op reis om inspiratie op te doen. De bar kreeg de naam 'Bar 18', een verwijzing naar het jaar 2018, de 18 stoelen aan de bar en de huisnummers 217 en 218 die Le Nord inpalmt.





Barcelona

"Het is de bedoeling dat mensen hier voortaan terechtkunnen voor en lekker glas en enkele toffe barfoods.





Onze chef is gek op Barcelona en doet daar heel wat inspiratie op. Met dit concept beantwoorden we aan een vaak gestelde vraag van onze B&B-bezoekers. De zaterdag blijft echter voorbehouden voor het gastronomische menu. Via gordijnen is de zaak volledig in compartimenten onder te verdelen." Meer op www.bistrolenord.be.





(CDR)