Bistro Botanique viert 35ste verjaardag: “In Roeselare kent men me nog altijd beter als Johan van de Bistro, dan van het voetbal” Charlotte Degezelle

18 april 2019

11u47 6 Roeselare Al 35 jaar voelt de jeugd van Roeselare zich meer dan thuis in Bistro Botanique. Bij dit koralen jubileum hoort een stevig feestje, voor het jonge geweld én de anciens. Hoewel zaakvoerder Johan Plancke (51) zich vandaag vooral focust op zijn job bij RSCA en hij nog zelden in de Bistro komt, draagt hij de zaak aan het Polenplein in zijn hart. “Hier is alles begonnen voor mij”, zegt hij.

In de begindagen in 1984 was Bistro Botanique een bistro, maar de zaak evolueerde geleidelijk naar een café. In 1990 ging Johan Plancke er aan de slag als kelner. Twee jaar later kon hij de zaak overnemen en begon hij samen met zijn vrouw Nancy Beke een eigen horeca-imperium uit te bouwen. Bistro Botanique groeide uit tot een geliefd jeugdcafé. Ernaast vormden ze een pralinewinkel om tot de Cocoon. Later volgden in Rumbeke ook nog Brasserie Ter Vijfweghe en Brasserie Het Sterrebos. Vandaag vormen de Cocoon en Bistro Botanique een jeugdcafé. Johan tapt er geen pintjes meer, maar is nog altijd zaakvoerder.

“Bistro Botanique was jarenlang mijn leven. In het weekend bleven we open tot 6-7 uur ‘s ochtends en een paar uur later om 11 uur gingen we alweer open. Ik heb veel toffe herinneringen aan die tijd, maar rond mijn 40ste had ik het wat gehad. Ik had in al die jaren alle familiefeesten, huwelijken en communies gemist. Het was tijd voor iets anders ...”

Voetbalwereld

Johan belandde in de voetbalwereld en schopte het tot CEO van KSV Roeselare. Vorig jaar verruilde hij die ploeg voor KV Oostende en vandaag is hij de rechterhand van sportief directeur Michael Verschueren bij RSC Anderlecht. Een geslaagde carrièreswitch. “Toch kennen ze mij hier in Roeselare nog altijd beter als Johan van de Bistro dan van het voetbal”, zegt Johan. “Het café is nog altijd belangrijk voor mij. Er zijn kansen geweest om de zaak te verkopen, maar ik krijg het niet over mijn hart. Ik was een prille twintiger toen ik er begon en heb er Nancy leren kennen. De Bistro was een beetje mijn locomotief. Ik kan mij niet voorstellen dat ik de Bistro van de hand doe.”

Zelf komt hij wel niet meer zo vaak in Bistro Botanique. “Ik heb er niets meer te zoeken, zeker in het weekend niet. Zie je mij al als 51-jarige tussen de jeugd. Sporadisch passeer ik nog eens en als ik zie dat de zaak vol zit, dan kan ik niet anders dan blij zijn.”

Vrouw en zoon achter toog

Vandaag runnen zijn vrouw Nancy Beke - bekend bij de jeugd als moeder Nancy - en zoon Alexander (23) Bistro Botanique. “Op mijn 16de kreeg ik de keuze: achter de toog helpen of muziek draaien. Ik amuseer mij nog altijd”, zegt zoon Alexander. “We krijgen hier niet alleen jongeren over de vloer, maar ook een ouder publiek dat uit nostalgie langskomt. Meermaals hoorde ik al van jongelui dat hun ouders elkaar hier leerden kennen. Super, toch.”

Tijdens het feestweekend voor het 35-jarig bestaan zijn vader en zoon allebei te vinden in Bistro Botanique: Alexander achter de toog, Johan ervoor. “Voor het café zetten we een grote tent”, zegt Johan. “Op vrijdag 26 april is er een stevig feestje voor de jongelui. Zaterdag 27 april nodigen we de anciens uit de jaren 80 en 90 uit en tekenen ook de dj’s uit die tijd present. Voor hen huren we platendraaiers, want draaien met usb-sticks kunnen zij niet. Op zondag 28 april is er tot slot een aperitiefmoment voor buren, burgemeester, politie en collega’s. Ik ben ervan overtuigd dat er ongetwijfeld een pak straffe verhalen te horen zullen zijn, want iedere generatie vindt zichzelf straffer dan hun opvolgers ...”

Meer op de Facebookpagina ‘35 years of Bistro Botanique’.