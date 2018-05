Bistro Bello heropent als Bistro Retro Grill SLOOP ZUIDPAND HOUDT ONDERNEMER ALAIN DE BOECK NIET TEGEN GEERT VAN GHELUWE CHARLOTTE DEGEZELLE

16 mei 2018

02u26 0 Roeselare Gedurfde zet van Alain De Boeck (35). De man heeft gisteren het bekende restaurant Bistro Bello heropend als Bistro Retro Grill. Dat het Zuidpand, de mastodont aan de overkant van de Verwerijstraat, straks tegen de vlakte gaat, kan hem niet deren.

Bistro Bello was 20 jaar lang een vaste waarde in Roeselare. Chef Alexander Montagnaro's kookkunsten bekoorden 11 jaar lang onder meer Tom Boonen, Gella Vandecaveye, Ulla Werbrouck en Guy Verhofstadt tot Charlotte Vanderper en Julie Tossins in 2006 de zaak overnamen. Na 10 succesvolle jaren verruilden zij het Italiaanse restaurant in 2016 zelf voor een nieuwe uitdaging: Pop in de Noordstraat. Sindsdien stond het restaurant in de Verwerijstraat leeg.





Maar gisteren kwam daar verandering in. Het pand heeft een nieuwe eigenaar en Alain De Boeck zette zijn handtekening onder een huurcontract. Gisteren opende De Boeck, tot voor kort kok in het Izegemse grillhuis Lot 56, er Bistro Retro Grill. "Ik werk al vanaf mijn 14de in de horeca. Een eigen zaak was de grote droom en nu, met de nodige ervaring op zak, vond ik de tijd rijp om m'n eigen ding te doen", vertelt Alain.





Geen schrik

Online botste hij op de vroegere Bistro Bello. "Ik kende de zaak niet en ben er nooit geweest, maar ik had direct een goed gevoel bij het pand." Ook de nakende werf aan de voordeur schrikt hem niet af. Projectontwikkelaar Skyline Europe plant er de sloop van het Zuidpand, de vroegere Grand Bazaar en de bouw van 96 appartementen. Die werken zullen ongetwijfeld voor de nodige hinder zorgen, wat niet evident is voor een startende horeca-uitbater. "Maar daar heb ik geen schrik voor", aldus Alain. "Een mens moet eten. Ik ben ervan overtuigd dat als ik mijn klanten kwaliteitsvolle gerechten tegen een goeie prijs voorschotel, ze zich niet zullen laten afschrikken door de bouwwerken. Enige voorwaarde is wel dat de straat openblijft voor verkeer. Daarover zal ik zeker nog het stadsbestuur aanspreken. Maar ik kijk vooral naar de toekomst. 96 nieuwe appartementen betekenen voor mij heel wat nieuwe potentiële klanten."





Sinds gisteren, na grondige heropfrissingswerken die 2,5 maand hebben geduurd, gaat Bistro Bello door het leven als Bistro Retro Grill. "Ik heb gekozen voor een totaal nieuw concept. Geen Italiaanse keuken meer, maar een focus op grill- en rookgerechten", duidt Alain. "Op de eerder kleine kaart vind je onder meer rib eye, kraaienbiefstuk, gamba's, scampi en brochettes. Via steeds variërende suggesties wil ik voor de nodige schwung zorgen. Ik geloof dat ik hiermee een hiaat in de Roeselaarse horeca vul."





Meer informatie vindt u op de Facebookpagina Bistro Retro Grill.