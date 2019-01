Bijna vier maanden rijverbod na waanzinnige achtervolging VHS

29 januari 2019

18u08 0 Roeselare Quentin S. (24) uit Ieper heeft vorig jaar voor spannende momenten gezorgd in het Roeselaarse stadscentrum. Toen de politie hem aan de kant wilde zetten, ging hij op de vlucht. Een waanzinnige achtervolging was het resultaat, én een fikse veroordeling door de politierechter.

De politie sommeerde Quentin S. vorig jaar op 22 april om halt te houden. De inspecteurs wilden man en voertuig controleren. Maar dat was buiten de Ieperling gerekend. Die gaf plankgas met zijn Audi A3, prompt op de hielen gezeten door de politie. De man scheerde rakelings langs geparkeerde auto’s, reed zomaar over een rotonde, voerde waanzinnige snelheden en stapelde de ene na de andere verkeersovertreding op. Uiteindelijk slaagde de politie er toch in om hem tot stoppen te dwingen. S. bleek in het bezit en onder invloed van cocaïne. In zijn bloed werd ook nog een andere verboden substantie aangetroffen. “Een cocktail van verdovende middelen”, noemde de politierechter het. De advocaat van de Ieperling probeerde de meubelen te redden. “Mijn cliënt beseft dat hij zwaar in de fout is gegaan. Sinds een tijdje is hij clean, dat bewijzen testen die hij geregeld ondergaat. Hij probeert z’n leven weer op de rails te krijgen en heeft gebroken met slechte vrienden. Op dit moment heeft hij ook een vriendin en zorgt hij regelmatig voor zijn zoontje. De politierechter moest niettemin streng oordelen, omdat Quentin S. in april 2016 ook al eens een veroordeeld werd. Toen gebeurde dat na een bijzonder zware snelheidsovertreding. De Ieperling kreeg een boete van iets meer dan 2.000 euro en een rijverbod van net geen vier maanden. Als hij ooit z’n rijbewijs wil terugkrijgen, zoal hij eerst z’n theoretisch en praktisch rijexamen moeten overdoen. Hij moet ook slagen voor psychologische en geneeskundige proeven.