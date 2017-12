Bijna tien procent drinkt te veel 02u27 0 Roeselare Bij een controleactie in de politiezone RIHO, in de nacht van zaterdag op zondag, hebben twee automobilisten hun rijbewijs moeten inleveren voor een periode van 15 dagen omdat ze veel te veel hadden gedronken.

Een derde speelde zijn rijbewijs kwijt omdat hij veel te snel reed. Tijdens de controle moesten 91 bestuurders aan de kant.





Bijna tien procent van hen bleek onder invloed van alcohol. De politie betrapte ook een bromfietser die toch de baan op kwam ondanks het feit dat hij een levenslang rijverbod kreeg opgelegd. Zijn tweewieler was bovendien niet verzekerd en werd in beslag genomen. Dat gebeurde ook met een niet-verzekerde auto. De politie legde ook een wagen aan de ketting omdat de bestuurder geen rijbewijs bij zich had. In het kader van een rijverbod lag het document nog bij de gerechtelijke instanties. (VHS)