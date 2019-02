Bijna de helft van alle gecontroleerde automobilisten in 2018 reed te snel CDR

26 februari 2019

Bijna de helft van alle gecontroleerde voertuigen in Roeselare reed in 2018 te snel. CD&V-raadslid Caroline Martens kaartte de problematiek aan tijdens de gemeenteraad. “Er wordt in Roeselare al langer geklaagd dat het lokale verkeer te snel is. Die klacht is gegrond blijkt uit de politiecijfers van 2018. Op 106.000 gecontroleerde voertuigen, reed liefst 46,92 % te snel. Van hen werd slechts iets minder dan 10% geverbaliseerd”, weet Martens. “Het grootste aantal overtreders vinden we in de zones 30. In onder andere de Infanteriestraat, Izegemseaardeweg, Mandellaan en Groenestraat reed meer dan 95%te snel. In duidelijk zichtbare schoolomgevingen ligt dit cijfer gelukkig lager, maar het gaat toch nog om een verontrustende 54%. De Zuidstraat vormt de uitzondering, maar daar kan je gewoon niet te snel rijden. Overtredingen in die zones 30 worden met 30% ook wel vaker geverbaliseerd. Is het niet tijd voor een actieplan op basis van deze cijfers?” Mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) bevestigt de vele klachten over overdreven snelheid. “En we hebben een actieplan”, zegt ze. “Bij meldingen plaatsen we eerst een snelheidsinformatiebord te plaatsen. We hebben er al vier en op korte termijn komen er twee bij. Deze sensibiliseren de automobilisten en registreert de snelheden. De politie analyseert die gegevens en treedt eventueel verder op met mogelijke controles. We bekijken ook of infrastructurele ingrepen een optie zijn. In de krachtlijnen van het bestuursakkoord is ook opgenomen dat we willen overgaan naar een nultolerantie in bepaalde straten.”