Bijna 1.500 Roeselarenaars zijn gaan zwemmen in Izegem 27 augustus 2018

Tussen de definitieve sluiting van het Spillebad op zondag 5 augustus en de eerste duik in Sportoase Schiervelde vandaag mochten Roeselarenaars tegen inwonerstarief gaan zwemmen in het Izegemse zwembad.





Ook werd er een pendelbus ingezet tussen beide steden. Dat zorgde voor wat extra drukte in Izegem.





"We kregen in die periode 1.334 individuele Roeselaarse zwemmers over de vloer", vertelt Izegems hoofdredder Davy Grymonprez.





"Daarnaast noteerden we nog eens 110 Roeselarenaars die in groep, bijvoorbeeld met een jeugdbeweging of via een sportkamp, bij ons kwamen zwemmen. We verkochten ook twee nieuwe jaarabonnementen, 24 tienbeurten- en acht vijfbeurtenkaarten aan inwoners van Roeselare." (VDI/CDR)