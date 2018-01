Bibliotheken hebben goed jaar achter de rug 02u41 0

De bibliotheken in Roeselare en Izegem hebben een goed jaar achter de rug. "ARhus kreeg 366.454 bezoekers over de vloer, een stijging van meer dan acht procent", weet algemeen directeur Yves Rosseel. "Het bezoekersaantal van recordmaand oktober 2016, met 31.019 bezoekers, werd zes keer verpulverd, met een nieuw recordaantal in maart 2017 met 34.817 bezoekers." Ook de Izegemse bibliotheek heeft een goed jaar achter de rug met meer dan 10.000 bezoekers per maand en bijna 243.000 uitleningen op jaarbasis. "2016 blijft echter het topjaar. Toen waren er net geen 247.000 uitleningen. Vorig jaar was er een lichte daling, vooral bij de jeugd. Bij de volwassenen was er een status quo", weet schepen Kurt Himpe (N-VA).





Dit jaar staat een groot gebruikersonderzoek op de agenda, dat start in februari. "We gaan zowel bij geregistreerde als niet-geregistreerde bezoekers polsen naar de tevredenheid, naar de wensen en naar het gebruik van de bibliotheek", legt de schepen uit. Ook krijgen de plannen voor de nieuwe bibliotheek op site Strobbe steeds meer vorm. (CDR)