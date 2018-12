Bewonerskaart gaat digitaal CDR

17 december 2018

Stad Roeselare vervangt vanaf 1 januari 2019 de papieren bewonerskaart door een digitale parkeervergunning. Deze is gekoppeld aan de nummerplaat van het voertuig, waardoor parkeerwachters kunnen controleren of de bewoner al dan niet over een geldige vergunning voor de betrokken parkeerzone beschikt. Dankzij de digitale parkeervergunning hoeven bewoners in de toekomst dus geen papieren bewonerskaart meer achter de voorruit van hun voertuig te plaatsen. De huidige tarieven en geldigheidstermijnen voor bewonerskaarten wijzigen niet. Per domicilie wordt op aanvraag één gratis digitale parkeervergunning verstrekt. Een tweede kan tegen betaling van 100 euro per jaar worden aangekocht. Beide hebben een geldigheidsduur van één jaar vanaf de startdatum en dienen dus jaarlijks vernieuwd te worden.

Wie momenteel houder is van een bewonerskaart die aan hernieuwing toe is en/of een nieuwe digitale parkeervergunning wenst aan te vragen, kan hiervoor voortaan gebruik maken van het E-loket op www.parkeren.be /roeselare. Je dient wel te beschikken over een eID-kaartlezer. Je kan ook terecht in de parkingshop in Parking De Munt. Meer info op www.parkeren.be.