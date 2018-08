Bewoners Ter Berken bloeien open in 't Elsenhof 24 augustus 2018

De educatieve moestuin 't Elsenhof blijkt een geschenk voor de bewoners van WZC Ter Berken. De rusthuisbewoners, veelal met (jong-)dementie, trekken regelmatig naar de moestuin in de Beverseaardeweg die op hun maat werd aangepast met onder meer een plantenbak op hoogte en rustpunten. "De educatieve tuin biedt voor de bewoners een grote meerwaarde", zegt Judith Deryckere van Zorgbedrijf Roeselare. "Hij stimuleert tot bewegen, brengt de bewoners opnieuw in contact met de buitenwereld en zorgt voor een zinvol avontuur." De bewoners worden telkens bijgestaan door vrijwilligers die ze gisteren bedankten met een verrassing. Wie zich wil inzetten als vrijwilliger kan contact opnemen met laurens.deboeuf@zbroeselare.be of 051/24.60.50. (CDR)