Bewoners De Zilverberg genieten van dinsdagmarkt in eigen binnentuin 23 mei 2018

Als de bewoners niet zelf naar de dinsdagmarkt kunnen, dan haalt De Zilverberg de marktkramers naar het rusthuis. De bewoners konden gisteren eierkoeken, kledij, aardbeien, juwelen, ... aankopen in de binnentuin. Het initiatief viel in de smaak. "Het is jaren geleden dat ik nog eens naar de markt ging. Maar vroeger ging ik ook niet zo vaak nadat m'n beide kinderen er ooit verloren liepen", lacht Simonne Missiaen (92). Een accordeonist zorgde voor de nodige sfeer wat al snel enkele danspasjes uitlokte. Een stralende zon en een pop-upcafé waar bezoekers konden genieten van een verwenbordje maakte het plaatje compleet. (CDR)