Beweging.net huldigt vrijwilligers en lanceert kurkenproject CDR

05 maart 2019

Beweging.net Roeselare heeft de vrijwilligers van partnerorganisaties OKRA, Samana, Femma, ACV... in de bloemetjes gezet in het kader van de Week van de Vrijwilliger. Onder de noemer ‘Chapeau Vrijwilligers’ werden ongeveer honderd vrijwilligers bedankt voor hun dagelijkse inzet. Op dezelfde avond werd ook het kurkenproject voorgesteld. Beweging.net zamelt kurken in zodat deze via sociale tewerkstelling verwerkt kunnen worden tot isolatiemateriaal. Er staan inzameltonnen in de dienstencentra Schiervelde, Zilverberg, Ten Elsberghe, bij Beweging.net Ardooisesteenweg, in het Parochiaal Centrum Beveren, Zaal Ter Beke, Zaal De Kiem, ARhus (De Munt & Rumbeke), De Gilde Rumbeke, Bom Brewery, basisschool De Vlieger, de Oekense kruidenierszaak Bij Annemie en Krachtbal HO Beitem.