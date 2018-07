Bewegen in de buurt dankzij fietstrappers 04 juli 2018

Op het speelpleintje in de Schierveldestraat kregen buurtbewoners de eer om de allereerste fietstrappers in de stad officieel in te trappen.

In totaal worden tien fietstrappers geïnstalleerd. Stad Roeselare zet hiermee in op laagdrempelig en buurtgericht bewegen. De fietstrappers krijgen een plekje aan een bestaande zitbank in het park, op de markt, bij een speelpleintje, waar je op de bus wacht ... De fietstrappers werden afgelopen schooljaar gemaakt door de leerlingen van de derde graad van het VTI Diksmuide tijdens het vak mechanische vormgevingstechnieken. Eerder investeerde Roeselare al in laagdrempelig en buurtgericht bewegen met de sportkooi aan het station en een fitnessparcours langs de Mandel. (CDR)