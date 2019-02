Bewakingscamera’s en andere maatregelen moeten einde maken aan diefstallen op recyclageparken VHS

24 februari 2019

Roeselare Het nieuwe recyclagepark van Langemark-Poelkapelle is sinds kort voorzien van camerabewaking. Die kwam er na een diefstal uit de geldautomaat. Ook andere recyclageparken hebben last van dieven en nemen maatregelen.

Eind vorig jaar gingen dieven al eens aan de haal met kleingeld op het recyclagepark van Zonnebeke, maar sindsdien kregen ook andere recyclageparken in onze regio ongewenst bezoek, zoals in Roeselare, Staden, Langemark-Poelkapelle en Houthulst. De daders hebben het telkens gemunt op het kleingeld in de betaalautomaten. Grote sommen worden nooit buitgemaakt, hooguit 150 euro, maar het fenomeen is wel vervelend. Bovendien wordt telkens schade aangericht, waarbij de schade groter is dan de buit. In alle parken worden extra beveiligingsmaatregelen genomen. Een daarvan is het regelmatig ledigen van de betaalautomaten.