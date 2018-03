Bewakingsagent en camera in stadhuis MAATREGELEN NA INCIDENTEN OP BALIEPLEIN CHARLOTTE DEGEZELLE

31 maart 2018

03u12 0 Roeselare Na incidenten met verbaal geweld op het balieplein van het stadhuis neemt het stadsbestuur maatregelen. Vanaf volgende week is een externe bewakingsagent present en eerstdaags wordt een extra camera geïnstalleerd.

Oppositiepartij Vlaams Belang bond de kat de bel aan. In een persbericht stellen ze dat de bestuursploeg na een zoveelste incident paniekvoetbal speelt. "Bij elke verbouwing in OCMW- en stadsgebouwen vroegen wij de nodige aandacht te schenken aan de veiligheid van onze medewerkers", zegt gemeenteraadslid Immanuel De Reuse. "Men probeerde ons steeds, ondanks dat we weet hadden en hebben van verschillende incidenten, gerust te stellen. Het was voor ons dan ook geen verrassing dat deze week plots de nodige maatregelen moeten getroffen worden om de veiligheid en rust voor onze medewerkers te garanderen. We zijn blij hiermee maar betreuren dat eerst de spreekwoordelijke druppel nodig was. Het is onbegrijpelijk dat het bestuur zo lang talmde als het gaat over veiligheid."





Bewakingsagent

Schepenen Henk Kindt (sp.a) en Marc Vanwalleghem (CD&V), respectievelijk bevoegd voor personeelsbeleid en burgerzaken, bevestigen extra maatregelen. "Er waren de voorbije weken kort na elkaar enkele incidenten op het balieplein. Er was nooit sprake van fysiek geweld", zeggen ze. "Daarop hebben we beslist om nog iets meer te doen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te verhogen. Vanaf volgende week zetten we tijdens alle openingsuren van het stadhuis een externe bewakingsagent in. Die zal ook drie uren present zijn in het Welzijnshuis. Dit voor zes maanden. Nadien volgt een evaluatie. Daarnaast wordt eerstdaags een extra bewakingscamera met gezichtsherkenning geplaatst in de inkom. Dit is afgetoetst met de juridische dienst inzake privacy."





Ongerustheid

Daarnaast ontkrachten ze dat het om paniekvoetbal gaat van de meerderheid.





"En dat weet het Vlaams Belang. Gemeenteraadslid Filip Deforche stelde vorig jaar in oktober en zelfs al in 2012 een vraag tijdens de gemeenteraad omtrent de veiligheid van onze medewerkers. In het verleden bekeken we dit met een extern bureau en de politie. Dat leidde tot vluchtroutes, ingrepen aan de aparte gespreksruimtes en infosessies hoe men moet omgaan met agressie. Ook de wijkagent en de gemeenschapswachten springen regelmatig binnen." Nadat een ACV-loketbediende vorig jaar in Diest werd doodgeschoten, kwam het thema opnieuw op tafel. "We merkten dat er opnieuw meer ongerustheid was. Op alle telefoons in het stadhuis is toen een alarmknop geplaatst voor een directe verbinding met de politie. Ook breidden we het bestaande politieprotocol agressiebeheersing van het OCMW uit naar het stadhuis en de recyclageparken. Hiermee engageert de politie zich om bij een incident onmiddellijk ter plaatse te komen."